Tilster inbreker (28) krijgt maximale werkstraf

Publicatie: di 01 mei 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige inbreker uit Kootstertille is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur -het maximum- en acht maanden voorwaardelijke celstraf. De Tilster heeft vanaf december 2015 tot medio november 2016 tien bedrijfsinbraken in Surhuisterveen, Buitenpost en Harkema gepleegd. Verder maakte hij zich schuldig aan drugsbezit -ghb- en het bezit van vals geld.

Ten tijde van de inbraken was de Tilster verslaafd aan speed. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De Tilster moet zich laten behandelen bij de GGZ. Hij heeft een hele reeks inbraken bekend, behalve de inbraak bij een bouwbedrijf in Harkema, in oktober 2016. Spullen die afkomstig waren van die inbraak, werden bij de Tilster thuis aangetroffen.

De man zei dat hij de spullen op Marktplaats had gekocht. Daarmee had hij zich schuldig gemaakt aan heling, oordeelde de rechtbank. Omdat de Tilster niet met de inbraak in verband gebracht kon worden, werd de schadeclaim van het bedrijf -ruim 8000 euro- niet-ontvankelijk verklaard.