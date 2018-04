Oldtimer uit 1937 gestolen in Oldeberkoop

Publicatie: ma 30 april 2018 17.48 uur

OLDEBERKOOP - Een unieke oldtimer is afgelopen weekeinde gestolen in Oldeberkoop. Het gaat om een blauwe Packard Six uit 1937 met het kenteken AR-85-91. Op het moment van de diefstal stond de auto bij een woning aan de Oosterwoldseweg.

De eigenaar heeft aangifte bij de politie gedaan. De politie roept getuigen - die de oldtimer hebben gezien - op om zich te melden.