Ringsteekwedstrijd op de brommer in Kollum

Publicatie: za 28 april 2018 18.25 uur

KOLLUM - De Oldtimer Brommervrienden Kollum, de O.B.K. had zaterdagmorgen ringsteken voor brommers georganiseerd. Dit jaar viert de vereniging het 10 jarig bestaan en daarom werd er naast de toertocht ook een ringsteektoernooi gehouden. Er was een parcours in de Brede Reed uitgezet met een kleine hindernis midden op het parcours. Hier moest men zoveel mogelijk ringen pakken.

Jammer genoeg waren er geen brommerclubs uit omliggende dorpen die meededen. Daarom was het een onderlinge wedstrijd tussen de leden van de Kollumer brommerclubs. Het was daarom niet minder spektakel. De winnaar was Klaas Hansma, 2e Johannes de Jong, 3e Anne de Vries en de poedelprijs was voor Lykele v/d Meulen.

