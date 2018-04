Coalitievorming Da'diel verder zonder CDA

Publicatie: wo 25 april 2018 10.26 uur

DAMWâLD - In de gemeente Dantumadiel wordt vanaf heden onderzocht of de partijen Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie een coalitie kunnen vormen. De grootste partij, het CDA, staat op dit moment buitenspel. De coalitie tussen CDA, ChristenUnie en Sociaal Links mislukte in de eerste ronde. De ChristenUnie wilde een voltijd wethouder (i.p.v. 0.7 fte) en dat vond het CDA te duur worden (kost zo'n 25.000 euro extra per jaar).

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag heeft de gemeenteraad van Dantumadiel met een initiatiefvoorstel besloten om de partijen Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie de opdracht te geven, de haalbaarheid te onderzoeken van een coalitie tussen deze drie partijen.