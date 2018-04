Trekker gaat in vlammen op in Buitenpost

Publicatie: vr 20 april 2018 10.06 uur

BUITENPOST - De brandweer van Buitenpost werd vrijdagmorgen opgeroepen voor een trekkerbrand aan de Voltastraat in Buitenpost.

Toen de brandweer van Buitenpost ter plaatste kwam was stond de trekker in lichterlaaie. De brand ging gepaard met zwarte rookwolken die in wijde omgeving te zien waren. De brandweer heeft de brand geblust. De trekker kan als verloren worden beschouwd.

FOTONIEUWS