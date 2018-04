Alternatieve locatie biovergister in prullenbak

Publicatie: vr 20 april 2018 09.08 uur

BUITENPOST - De alternatieve locatie voor de biovergister in Kootstertille is donderdagavond door de gemeenteraad naar de prullenbak doorverwezen. De raad was tegen de nieuwe locatie omdat het te duur zou worden en omdat er geen draagvlak onder de bevolking voor is.

De omstreden biovergister komt nu alsnog op de oude locatie. Het plan met de nieuwe locatie werd door de gehele gemeenteraad verworpen.

FOTONIEUWS