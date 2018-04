Werkstraf voor inbraken bij Kruidvat

Publicatie: do 19 april 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige Leeuwarder is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur -het maximum- en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. In de -korte- periode dat hij in Grou woonde pleegde de man een hele reeks strafbare feiten. Hij maakte zich vooral schuldig aan diefstallen, in 2015, stal hij een aantal elektrische fietsen.

Tot twee keer toe was hij betrokken bij inbraken bij het Kruidvat in Grou. En hij was verantwoordelijk voor de diefstal van twee boten en een paar buitenboordmotoren. Ook had hij spullen gestolen bij herberg Oer it Hout. De Leeuwarder is zwakbegaafd. Hij ontkende alles en gaf volgens de rechtbank geen enkele blijk van inzicht in het kwalijke van zijn handelen.

Hij is regelmatig onder invloed van alcohol en drugs. Een aantal keren nam hij jongeren uit zijn omgeving op sleeptouw. De officier van justitie eiste twee weken geleden 11 maanden cel. Omdat de zaak erg lang op de plank heeft gelegen, kwam de rechtbank tot het opleggen van een werkstraf.