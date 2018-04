BMW slaat over de kop, bestuurder gevlucht

Publicatie: zo 01 april 2018 10.02 uur

GORREDIJK - Een BMW is zondagochtend vroeg over de kop geslagen op de Nijewei in Gorredijk. De brandweer van Gorredijk werd om 5.33 uur gealarmeerd omdat het voertuig in brand was gevlogen.

Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder in geen velden of wegen te bekennen. De politie heeft contact gezocht met de eigenaar en die zou de auto hebben uitgeleend. Het is onbekend of de bestuurder nog is aangetroffen door de politie.

De brandweer heeft het brandende voertuig geblust. Een berger heeft de auto weggesleept.

