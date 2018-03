Kabelnoord kan verder met aanleg glasvezel

Publicatie: do 29 maart 2018 21.04 uur

LEEUWARDEN - Kabelnoord kan beginnen met de aanleg van glasvezel in gebieden in Friesland waar nu nog geen snel internet is. Kabelnoord ontvangt een marktconforme achtergestelde lening van 35 miljoen euro van de provincie Fryslân en 57 miljoen euro van de banken. Kabelnoord, provincie Fryslân, BNG Bank en ABN AMRO tekende donderdag de leningsovereenkomsten.

Het ondertekenen van een leningsovereenkomst, was de laatste stap voor het verstrekken van een lening aan Kabelnoord. Kabelnoord heeft vanaf nu een half jaar de tijd om te starten met de aanleg van glasvezel. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. Het gaat in totaal om ongeveer 20.000 potentiële aansluitingen.

Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord: "We starten in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De inwoners van het buitengebied daar, kunnen in april bericht van ons verwachten. De aannemer start nog voor de bouwvak met de werkzaamheden."

Onrendabele aansluitingen

Binnenkort wordt duidelijk welke adressen Kabelnoord aanmerkt als onrendabel. Voor deze duurste aansluitingen, komt een aparte aanpak. Provinciale Staten hebben begin 2017 5 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van glasvezel naar deze adressen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de renteopbrengsten van de lening die de provincie aan Kabelnoord verstrekt.