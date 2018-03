Joop Atsma wordt informateur in Achtkarspelen

Publicatie: wo 28 maart 2018 14.01 uur

BUITENPOST - Evenals twee jaar geleden heeft het CDA in Achtkarspelen besloten om Joop Atsma uit Surhuisterveen als informateur voor te stellen. Atsma moet onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe coalitie. Als grootste partij mag het CDA een kandidaat voordragen.

Atsma reageerde positief op het verzoek van het CDA om in Achtkarspelen aan de slag te gaan. "Mijn doel is om te gaan voor een coalitie met een breed draagvlak, die recht doet aan de verkiezingsuitslag", aldus senator Atsma. De gemeenteraad van Achtkarspelen stemde maandagavond ermee in dat het CDA het voortouw neemt in de coalitieonderhandelingen en een informateur aanstelt die het gesprek aangaat met alle partijen.