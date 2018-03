Tentoonstelling over Oud Kootstertille

Publicatie: za 24 maart 2018 17.29 uur

KOOTSTERTILLE - In de kerk aan de Tillebuorren in Kootstertille is de komende tijd de tentoonstelling 'Oud Kootstertille' te zien. In deze tentoonstelling is de geschiedenis te zien van het dorp vanaf ongeveer het jaar 1800.

U kunt onder andere verschillende ansichtkaarten en oude foto's van vroeger bekijken.Er zijn ook oude eigendomsaktes aanwezig. En verder zijn er gevelstenen van oude huizen uit Kootstertille te bezichtigen. De tentoonstelling is te bewonderen op vrijdag 30 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni in de kerk aan de Tillebuorren.

