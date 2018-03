Oudere vrouw beroofd op straat in Drachten

Publicatie: di 13 maart 2018 10.09 uur

DRACHTEN - Een dame op leeftijd is donderdag rond 13.50 uur op straat beroofd in het centrum van Drachten. De straatroof vond volgens de politie plaats op donderdag 8 maart op de Burgemeester Wuiteweg. De vrouw werd nabij de geldautomaat van de ABN Amro beroofd.

De politie is op zoek naar getuigen van de beroving. De politie wil verder niets kwijt over de zaak. "Wij geven met opzet niet meer informatie dan bovenstaande. Dit is in het belang van het onderzoek."

Er is op de bewuste dag een burgernet-actie opgestart waarin de verdachte omschreven werd als een blanke man tussen de 20 en 45 jaar met donker haar. Hij was op een donkerkleurige herenfiets zonder handremmen. Hij had verder een grote zwarte tas met lang hengsel bij zich. Aan het hengsel van de tas hing een ketting.