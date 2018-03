Flinke rookontwikkeling bij schuurbrand in Garyp

Publicatie: za 10 maart 2018 12.50 uur

GARYP - Aan de Ielke Boonstraloane in Garyp is zaterdag aan het begin van de middag brand uitgebroken in een schuur. De ter plaatse gekomen brandweer had de brand snel onder controle en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. Er kwamen twee blusvoertuigen ter plaatse.

De schuur bevond zich aan de achterzijde van de woning. De brand zorgde voor behoorlijk rookontwikkeling, die in de wijde omgeving te zien was. De rook trok in noordelijke richting over Burgum.

