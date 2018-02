Tijnje feliciteert hun Olympisch kampioen

Publicatie: za 24 februari 2018 14.14 uur

TIJNJE - In de woonplaats van Olympisch kampioene Suzanne Schulting is een groot bord geplaatst om haar te feliciteren. De shorttrack schaatsster komt uit Tijnje en daar is het dorp maar wat trots op!

Schulting won in Pyeongchang goud op de 1000 meter shorttrack. Dit was voor het eerst in de geschiedenis van het shorttrack dat Nederland een gouden plak behaalde op de Olympische Spelen.