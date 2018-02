19-jarige heeft geen spijt van diefstal 7000 euro

Publicatie: vr 16 februari 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - De reclassering maakt zich grote zorgen om een 19-jarige Boornbergumer. De jongen moest vrijdag voor de rechter verschijnen omdat hij op 17 augustus vorig jaar een envelop met 8000 euro uit de woning van zijn moeder en stiefvader had gestolen. Het geld was van de stiefvader, het was afkomstig van de verkoop van diens woning. De jongen zei zelf dat er 'maar' 7000 euro in de envelop had gezeten.

Op avontuur

Daar kwam nog eens 1500 euro eigen geld bij. Op een vorige zitting had hij gezegd dat hij dat bedrag had verdiend met het rondbrengen van drugs. Hij had het geld er in twee weken doorheen gejaagd. Hij had het uitgegeven aan kleding, eten, drinken en uitgaan. 'Ik ben op avontuur gegaan', had hij verklaard. Sinds de diefstal bekend werd, is de verstandhouding met zijn moeder en zijn stiefvader verslechterd.

Geen spijt

Hij woont momenteel bij zijn vader in Drachten, maar hij staat nog wel in Boornbergum ingeschreven. De reclassering was vooral bezorgd over het feit dat de verdachte geen spijt leek te hebben van de diefstal. Bovendien maakte de reclassering zich zorgen het blowen en het alcoholgebruik van de jongen. Volgens de reclassering plant hij bewust criminele activiteiten en is hij heel berekenend.

Adolescentenstrafrecht

De jongen heeft ADHD en hij heeft een autistische stoornis. Vanwege de verstandelijke vermogens adviseerde de reclassering om het adolescentenstrafrecht toe te passen. Dat advies nam rechter Chris Beuker over. Omdat hij niet kon bewijzen dat de jongen 8000 euro had gestolen, ging de rechter ervan uit dat er een enveloppe met 7000 euro was ontvreemd. Beuker legde een werkstraf van 30 uur op, plus 30 uur voorwaardelijk. Verder moet de jongen zich verplicht laten behandelen en komt hij onder toezicht van de jeugdreclassering. De 7000 euro moet hij terugbetalen.