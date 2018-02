Van Reenen Glas is uitgebreid

Publicatie: do 08 februari 2018 10.52 uur

DRACHTEN - Op de nieuwste locatie, gelegen aan De Hemmen 6 te Drachten, kan Van Reenen Glas grote aantallen, speciale vormen of glasbewerkingen zonder moeite uitvoeren door middel van hun snelle en zeer accurate machinepark. "En met onze ruime voorraad kunnen wij direct inspringen op al uw wensen. Ook voor onze zakelijke klanten kunnen wij veel betekenen. Vraag daarom vandaag nog naar onze zeer scherpe prijslijst!"

Bij Van Reenen Glas bent u altijd welkom

"Onze deuren staan altijd voor u open. Bij ons nieuwe pand, maar ook op het vertrouwde adres aan de Pyriet 23 in Drachten bent u welkom voor vrijblijvend advies, een offerte of bestellingen op maat. Ook na sluitingstijd kunt u bij ons terecht, want via onze website kunt u namelijk 24 uur per dag uw aanvragen en bestellingen doorgeven. Wij nemen dan de volgende werkdag meteen contact met u op."

www.vanreenenglas.nl

Aktie!

Heeft u het al gelezen? Meer dan 35 inbraken of pogingen daartoe in de gemeente Smallingerland in de afgelopen maand! Hoe is dat in uw gemeente? Bent u hier wel tegen gewapend? Daarom nu bij Van Reenen Glas 50% korting op onze Reensafe© originele inbraakvertragende beglazing en 25% korting op ons hang- en sluitwerk volgens politiekeurmerk veilig wonen. Maak dus vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende offerte. Vraag naar de voorwaarden.

Uw wens staat centraal

"Heeft u specifieke wensen, grote opdrachten of juist maar klein? Ook voor nieuwe kozijnen, deuren of schilderwerk zit u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen bijna alles voor u realiseren. Is uw klus groot of klein, wij gaan graag de uitdaging met u aan!"

Wie kwaliteit kiest, kiest Van Reenen Glas

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

op afspraak: 17:00 tot 20:00 uur.

Zaterdag op afspraak tussen 09:00 en 12.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten.

Link: www.vanreenenglas.nl

FOTONIEUWS