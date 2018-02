Herstelwerk aan fietsbrug in Drachten

Publicatie: wo 31 januari 2018 16.16 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland laat de Drachtster fietsbrug de Slinger opknappen. Uit reguliere controles kwam naar voren dat de tuien, de kabels waar het fietsdek aan hangt, zijn opgerekt. De reparatie van het verschoven fietsdek start binnen enkele weken.

De Slinger, de fietsbrug over de Zuiderhogeweg, is altijd in beweging. Dat hoort volgens de gemeente bij het ontwerp en materiaalsoort. Door het oprekken van de tuien is de beweging nu te fors geworden. De brug kan daardoor uit balans raken. Met name aan de westkant van de brug, boven de vijverpartij, constateerde men een verschuiving. Hier worden de tuien gereviseerd en ingekort. Met behulp van krikken brengt de aannemer de brug eerst in de juiste stand. Daarna volgt het werk aan de tuien.



Brug blijft open tijdens werkzaamheden

De route tussen oost en west wordt veel gebruikt door fietsers en voetgangers. De Slinger blijft daarom open tijdens het werk. Op de brug zelf kan wel enige hinder ontstaan.