Geen precariobelasting Vitens in Achtkarspelen

Publicatie: do 25 januari 2018 22.11 uur

BUITENPOST - Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen gaat ervoor zorgen dat inwoners geen precario aan Vitens hoeven te betalen. Dat heeft wethouder Harjan Bruining donderdagavond toegezegd aan de raad.

Bij motie riep de voltallige raad het college op om ervoor te zorgen dat de precariobelasting van Vitens niet wordt doorbelast aan de inwoners van Achtkarspelen. Het college nam de motie over.

Wethouder Harjan Bruining gaf aan dat hij al in gesprek is met Vitens. "Ik heb er alle vertrouwen in dat Vitens en de gemeente tot goede afspraken komen. Onze inwoners hoeven niet bang te zijn voor een extra factuur van het waterbedrijf. Zij kunnen binnenkort hierover een brief verwachten van Vitens en de gemeente."

Eind vorig jaar kregen inwoners van Achtkarspelen een brief van Vitens waarin het waterbedrijf aankondigde de precarioheffing aan haar klanten door te berekenen. Inwoners waren onaangenaam verrast. Het college kondigde aan met Vitens in gesprek te gaan om lastenverhoging voor de burger te voorkomen.