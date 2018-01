Drankrijdster heeft 's ochtends 5 keer teveel op

Publicatie: vr 19 januari 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Kollum (59) kreeg vrijdag van politierechter Maaike de Wit een rijontzegging van een half jaar en een werkstraf van 30 uur opgelegd. De vrouw had met drank op gereden. De politie zag de vrouw op 13 oktober vorig jaar rijden, om een uur of 10 's ochtends. De Kollumse zei dat ze werd aangehouden omdat ze geen gordel droeg. De politie stelde een aanzienlijk alcoholpercentage vast.

Hoewel het in de ochtend was, bleek dat de Kollumse met een promillage van 2,41 bijna vijf keer boven de toegestane norm zat. De vrouw zei dat ze de vorige avond naar een feestje was geweest, daar had ze volgens eigen zeggen flink ingenomen. De volgende ochtend voelde ze zich goed. 'Ik had het niet in de gaten, maar ik had beter 's middags boodschappen kunnen doen', zei de Kollumse.

Tegen de politie had ze gezegd dat ze op het feestje vijf wijntjes had gehad. 'Dat kan niet kloppen', constateerde de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) en het CBR meldden zich voor het rijbewijs. Het OM besloot het een jaar in te houden, het CBR ging nog een stap verder en schorste het rijbewijs. De Kollumse moet eerst een aantal onderzoeken ondergaan om te kijken of ze geschikt is om aan het verkeer deel te nemen.

De vrouw heeft via de huisarts hulp gezocht en gekregen. 'Dat heeft ze nodig', stelde officier van justitie Rob van den Ancker. De officier eiste een werkstraf van 60 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk en een rijontzegging van 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk. De rechter hield wat meer dan de officier rekening met de persoonlijke omstandigheden van de Kollumse, de vrouw is slecht ter been. De Wit deed iets van de werkstraf en de rijontzegging af: een rijontzegging van een jaar (een half jaar voorwaardelijk) en 30 uur werken plus 30 uur voorwaardelijk.