Auto belandt in sloot Hesseweg Kollum

Publicatie: wo 17 januari 2018 21.46 uur

KOLLUM - Een automobilist is woensdagavond met zijn auto in de sloot geraakt langs de Hesseweg in Kollum. De bestuurder reed op de Hesseweg richting Kollum toen hij in een flauwe bocht de macht over het stuur verloor en hierdoor met zijn auto in de sloot belandde.

De bestuurder kon zelfstandig uit de auto klimmen, hij had alleen een nat pak. Berger Boersma heeft de auto weer uit de sloot getakeld.

