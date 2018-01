Smallingerland koopt zuivelfabriek in Oudega

Publicatie: wo 17 januari 2018 11.08 uur

OUDEGA - De gemeente Smallingerland koopt de oude zuivelfabriek in Oudega voor 250.000 euro. Het is nu de bedoeling om samen met een lokale initiatiefgroep van inwoners en ondernemers de zuivelfabriek en het gebied er om heen te gaan 'ontwikkelen'. Een bureau heeft opdracht gekregen om toekomstige mogelijkheden van het markante gebouw te onderzoeken. De eerste ideeën worden 14 februari aan het dorp gepresenteerd.

Ideeën om de zuivelfabriek te ontwikkelen kwamen tijdens de economische crisis niet van de grond. De exploitatie van de voormalige zuivelfabriek was en is een heikel punt. Daarom heeft de gemeente het pand gekocht om het heft in eigen handen te nemen. Of het pand een nieuwe (economische) bestemming krijgt of gesloopt wordt moet uit onderzoek blijken.

Smeerolie

Het idee is in elk geval om het terrein van de fabriek en de directe omgeving aantrekkelijk te maken voor de eigen dorpsbewoners en bezoekers. Bijvoorbeeld om er te recreëren of een korte tussenstop te houden tijdens een vakantie op de Friese meren. Voordat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. De voormalige zuivelfabriek kost de gemeente tweeënhalve ton. Van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde 1 miljoen euro voor de ontwikkeling van het gebied blijft nog een mooi bedrag over. Dit geld is echter niet bedoeld om nog méér panden te kopen, maar om het proces te faciliteren om te komen tot de ontwikkeling van dit gebied. Zo wordt het geld als een soort 'smeerolie' gebruikt om de ontwikkeling van het gebied aan te jagen.

Grondvervuiling

De grond op het terrein van de zuivelfabriek is vervuild met PAK. Dit is bekend geworden na onderzoek in opdracht van de gemeente. De vervuilde grond bevindt zich echter niet aan de oppervlakte en vormt daarmee geen risico voor de volksgezondheid. Zodra de ontwikkeling van dit gebied start, wordt de vervuilde grond weggehaald.

Informatieavond

Sinds lange tijd zijn vorig najaar weer gesprekken opgestart tussen de gemeente en lokale initiatiefnemers. Deze week spreekt de gemeente met eigenaren van panden en grond in de directe omgeving van de zuivelfabriek. Uit dit gesprek komt een voorstel hoe op 14 februari het dorp geïnformeerd zal worden over de ontwikkeling van het gebied. Het dorp wordt daarbij uitgenodigd om mee te denken en mee te doen.