Auto crasht tegen boom: inzittende gewond

Publicatie: zo 31 december 2017 03.07 uur

NIJ BEETS - Op de Tolhekbuurt in Nij Beets is zaterdagnacht rond 1.20 uur een auto tegen een boom gereden. De bestuurder uit Heerenveen zou zijn inzittende uit Nij Beets thuisbrengen. In een bocht ging het mis, de auto botste tegen een boom in de rechter berm en kwam op de weg tot stilstand.

De inzittende uit Nij Beets raakte gewond en hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse omdat hij vermoedelijk onder invloed de auto had bestuurd. Een berger heeft het wrak later in de nacht weggesleept.

FOTONIEUWS