Blijvend oogletsel na mishandeling op dansvloer

Publicatie: do 28 december 2017 13.00 uur

LEEUWARDEN - Het was een klap met verstrekkende gevolgen, door een 23-jarige Surhuizumer op 18 juni uitgedeeld op de dansvloer van een café in Kollumerzwaag. Hij sloeg een 21-jarige Drachtster met een glas tegen het hoofd. Het glas versplinterde en het slachtoffer liep een -waarschijnlijk blijvende- oogbeschadiging op. De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde de Surhuizumer deze week tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De rechtbank hield er rekening mee dat de Surhuizumer oprecht is geschrokken van de gevolgen van de klap en dat hij zich, na een oproep op Facebook, zelf heeft gemeld. Ook heeft hij als tegemoetkoming op de schade 500 euro aan het slachtoffer betaald. De rechtbank wees een schadebedrag van ruim 600 euro toe. De Surhuizumer had geprobeerd een ruzie tussen een vriend en de Drachtster te sussen. Dat liep uit de hand.

Op beelden van de beveiligingscamera's van het café was te zien dat de Surhuizumer twee keer naar het slachtoffer uithaalde. Als bekend is wat de blijvende gevolgen zijn van de mishandeling, zal het slachtoffer hoogstwaarschijnlijk een civiele procedure starten om de totale schade op de Surhuizumer te verhalen. Het zicht in het rechteroog van de Drachtster is nog steeds wazig.