Auto te water Lauwersseewei Dokkum

Publicatie: ma 18 december 2017 20.45 uur

DOKKUM - Maandagavond rond zes uur is op de Lauwersseewei bij Dokkum een auto te water geraakt. De bestuurster van de auto raakte hierbij niet gewond.

De bestuurster reed Dokkum uit vanaf de rotonde met de Dongeradyk richting de rotonde met de Lauwersseewei N361. Toen ze de bebouwde kom uit was kwam ze erachter dat de verlichting van de auto het niet deed, de auto was namelijk bij de dealer geweest en daar was de schakelaar van de automatische stand afgehaald.

In het donker zocht de vrouw naar de schakelaar en merkte daarbij niet op dat ze van de weg raakte. Ze kwam aan de rechterzijde in een sloot tot stilstand. Ze kon op eigen kracht uit de auto komen. De brandweer hoefde niet in actie te komen.

De vrouw is voor de zekerheid door ambulancepersoneel onderzocht. De auto is door een bergingsbedrijf geborgen.

