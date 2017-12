Auto's van de weg op N358

Publicatie: zo 17 december 2017 10.26 uur

BUITENPOST - Op de N358 bij Lutkepost is zondagmorgen een auto van de weg geraakt. De bestuurster uit Dongeradeel reed op de N358 richting Blauforlaet, ter hoogte van de milieustraat Lutkepost verloor ze de macht over het stuur door de gladheid.

De bestuurster raakte niet gewond. De auto raakte licht beschadigd is afgesleept door een bergingsbedrijf. Berger Van Kammen had ter plaatse grote moeite om zelf grip te vinden. De parallelweg was één grote ijsbaan. Met behulp van de eigen lier kon de bergingsauto uit de berm worden getrokken.



Ook op De Skieding bij Houtigehage raakte een auto van de weg. Deze is door/over een hekwerk gegaan en stond verlaten in een weiland. Verdere gegevens over deze aanrijding zijn niet bekend.

FOTONIEUWS