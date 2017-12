Brandweer en politieacademie oefenen in Ureterp

Publicatie: di 12 december 2017 22.11 uur

URETERP - Dinsdagavond werd de Telle in Ureterp een korte tijd afgesloten voor een brandweer en politie oefening. Het scenario was dat er een busje vanaf het Boekweitpaed kwam, welke in aanrijding kwam met een personenauto die in zuidelijke richting reed. De auto belandde daarna op zijn zijkant, hierbij raakte de bestuurder bekneld in de auto.

De politieacademie deed met vier tweedejaars studenten mee. Zij kwamen als eerst terplaatse, en hebben voor een veilige werkplek gezorgd. Ook hebben zij een eerste beeld van de situatie doorgegeven aan de meldkamer, die daarop ook de brandweer en ambulance gealarmeerd hebben. De bestuurder van het busje is door de politie aangehouden, hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol. Verder zorgde de politie er voor dat omstanders op afstand bleven.

De brandweer heeft de auto opengeknipt, en het slachtoffer veilig uit de auto gehaald. Hierbij werd er eerst gezorgd dat de auto niet verder om kon rollen. Het was voor alle partijen een geslaagde oefening.

FOTONIEUWS