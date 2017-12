Drentse trekkerchauffers bestraft voor wangedrag

Publicatie: di 12 december 2017 20.05 uur

APPELSCHA - Twee mannen uit Hijken en Hooghalen zijn veroordeeld tot werkstraffen en boetes voor pogingen tot zware mishandeling tijdens een oldtimershow in Appelscha. De mannen reden met hun oldtimertrekkers hard af op twee verkeersregelaars en reden een van hen over de voet.

Een medeorganisator van het evenement werd ook nog bedreigd door de man uit Hooghalen. Beide reden bovendien met veel te veel drank op op hun trekkers.

Over de voet gereden

De 25-jarige man uit Hooghalen is veroordeeld tot 120 uur werkstraf en 1000 euro boete. Hij reed een van de verkeersregelaars over de voet en reed twee van hen bijna aan, oordeelt de rechtbank. Ook probeerde hij een man van de organisatie te slaan. Dat mislukte, omdat hij vanwege de drank niet stevig meer op zijn benen stond.

Verboden terrein

Zijn 35-jarige kameraad uit Hijken kreeg zestig uur werkstraf en 950 euro boete voor het hard afrijden op een van de twee slachtoffers. De dronken chauffeurs deden dat toen de verkeersregelaars hen aan het eind van de middag van een terrein afstuurden, waar veel mensen liepen. Zij mochten daar niet komen met hun trekkers en werden kwaad.

Rijontzegging

De rechtbank in Assen heeft de Drenten ook veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke rijontzegging. Ze zijn hun rijbewijzen na hun arrestatie een paar weken kwijt geweest en hoeven ze van de rechtbank nu niet meer in te leveren.