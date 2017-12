Auto schiet door tuin en belandt in sloot

Publicatie: vr 08 december 2017 10.15 uur

NIJ BEETS - Vrijdagochtend omstreeks 8.42 uur werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd voor een ongeval op de Domela Nieuwenhuisweg. Ook werd de traumahelikopter opgeroepen om naar het incident te komen. Al snel bleek dat het Mobiel Medisch Team niet nodig was.

De bestuurder is met zijn voertuig door een onbekende oorzaak in een naastgelegen berm terecht gekomen, door een tuin geschoten en in een sloot tot stilstand gekomen.

Brandweerlieden hebben het slachtoffer uit het voertuig gehaald. Hij is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Of het slachtoffer overgebracht is naar het ziekenhuis, is niet bekend. Berger BCF is ter plaatse gekomen om het voertuig af te slepen.

FOTONIEUWS