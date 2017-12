Centrum van Drachten versierd met 175 kerstbomen

Publicatie: wo 06 december 2017 19.30 uur

DRACHTEN - In het kader van Winter in Stijl zijn woensdag overal in het centrum van Drachten kerstbomen geplaatst. Deze bomen werden vastgemaakt aan lantaarnpalen en andere palen.

Rond 9.00 werd begonnen met het plaatsen van de kerstbomen. Gestart werd aan de Houtlaan om uiteindelijk via onder andere de Zuiderbuurt en het Museumplein uit te komen bij de Marke. Rond een uur of 14.00 stond alle 175 kerstbomen op z'n plek.

De komende decembermaand zullen onder noemer Winter in Stijl in het centrum diverse activiteiten plaatsvinden. Het plaatsen van de kerstbomen is het startschot voor deze feestmaand.

