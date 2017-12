Belager met mes gestoken: poging doodslag

Publicatie: di 05 december 2017 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige Drachtster die op 10 september vorig jaar een 31-jarige man met een mes in het bovenlichaam stak, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens poging tot doodslag veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur. De Drachtster kreeg een celstraf van 11 dagen -gelijk aan het voorarrest- en 180 dagen voorwaardelijk. De man komt onder toezicht van de reclassering en hij moet zich laten behandelen.

De man die gewond raakte had samen met zijn zwager (30) de 46-jarige thuis opgezocht. De twee mannen, zwagers en beide woonachtig in Drachten, wilden verhaal halen omdat hun plaatsgenoot hun vriendin, respectievelijk zuster via Facebook zou hebben bedreigd. Nadat het tweetal had aangebeld, ontstond er een schermutseling. Daarbij had de 30-jarige de bewoner geslagen en geschopt. De 46-jarige had een mes uit de keuken gehaald en de man in het bovenlichaam gestoken.

De 30-jarige liep een steekwond en een klaplong op. Voor het slaan en schoppen van de 46-jarige kreeg hij een celstraf van 10 dagen. Die heeft hij al uitgezeten tijdens de voorlopige hechtenis. Zijn zwager werd vrijgesproken. De 46-jarige had in eerste instantie verklaard dat hij door de 31-jarige met een baksteen op het hoofd was geslagen. Later had hij tijdens het verhoor bij de politie gezegd dat hij door de andere zwager met een steen was geslagen.

Omdat de man wisselend heeft verklaard, achtte de rechtbank het slaan met de steen -en dus een poging doodslag- niet bewezen. De baksteen was bovendien niet onderzocht op dna-sporen. De politie had geen bloed op de steen aangetroffen. De rechtbank hield er rekening mee dat de zwagers de confrontatie hebben gezocht. Uit het dossier bleek volgens de rechtbank niet dat de 46-jarige uit zelfverdediging heeft gehandeld.