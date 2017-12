Slagaderlijke bloeding bij ontsnappingspoging

Publicatie: vr 01 december 2017 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (28) liep een slagaderlijke bloeding op, toen hij op 7 juni over een hek bij het politiebureau in Drachten probeerde te klimmen. 'Ik kon de pezen zien liggen', zei de man vrijdag tegen rechter Hendrikje van der Werff. Hij was opgepakt omdat hij een paar deuken in de auto van zijn ex-schoonmoeder had getrapt. Hij kon het niet verkroppen dat zijn vriend vanuit het buitenland en via de telefoon een einde aan de relatie had gemaakt.

De Drachtster zei dat hij gedronken had en dat hij 'een beetje depressief' was. Hij voegde eraan toe dat hij een waas voor de ogen had, verder wist hij eigenlijk niet meer wat er was gebeurd.Dat had hij later van een kameraad gehoord. 'Het was een heftige dag, ik was erg obstinaat', zei hij. Hij had zijn ex-schoonmoeder behoorlijk te pakken: de deuken repareren zou duurder gaan kosten dan de auto waard was.

De Citroën is op de sloop beland, de vrouw heeft een andere auto gekocht. Ze kreeg 50 euro voor de Citroën. De rechter bepaalde dat de Drachtster de dagwaarde van de auto -800 euro- moet betalen. Van der Werff redeneerde dat de auto niets meer waard was, doordat de Drachtster er tegenaan had getrapt. De man kreeg een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur, met een proeftijd van drie jaar.