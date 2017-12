Vragen over veiligheid spoorwegovergang Buitenpost

Publicatie: vr 01 december 2017 10.42 uur

BUITENPOST - De CDA-fractie van de gemeente Achtkarspelen maakt zich ernstige zorgen om de verkeersveiligheid rond de spoorwegovergang. Dit vanwege de extra sneltreinen die vanaf 2020 door Buitenpost rijden. De fractie heeft de vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Door een toename van het aantal treinen per uur zal der overgang vaker dicht zijn. Daarnaast zal er een trein met hoge snelheid door het dorp en het station rijden, aangezien deze sneltrein stopt in Veenwouden. Met name schoolgaande kinderen en kinderen die van en naar de sportvelden fietsen, maken veelvuldig gebruik van deze spoorwegovergang.

Een aantal weken geleden werd bekend dat ProRail miljoenen klaar heeft liggen voor onder andere tunnels en gevaarlijke overwegen. De fractie vraagt het college dan ook om opnieuw de mogelijkheden van een ongelijkvloerse spoorwegovergang te onderzoeken en met ProRail te overleggen op welke manieren de gevaren geëlimineerd kunnen worden. Tenslotte vraagt het CDA om duidelijkheid wanneer ProRail begint met de toegezegde voorlichtingscampagne ‘veilig oversteken’ op de scholen.