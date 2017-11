Man zwaargewond na val tijdens survival

Publicatie: di 28 november 2017 10.52 uur

BAKKEVEEN - Een man is maandagavond zwaargewond geraakt bij een val tijdens een survival in het bosgebied langs de Kleasterkamp in Bakkeveen. De val vond omstreeks 20.45 uur plaats. Het slachtoffer viel van grote hoogte.

Het slachtoffer is per ambulance naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten gebracht. Vanwege de ernst van de situatie werd ook de traumahelikopter opgeroepen om een arts ter plaatse te brengen voor het slachtoffer. Met hulp van omstanders is hij op een brancard naar de ambulance gebracht.