Verdachte (57) rijdt gestolen auto naar Friesland

Publicatie: vr 17 november 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 57-jarige man uit de gemeente Smallingerland is vrijdag wegens heling en dieseldiefstal veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De man heeft op 14 oktober vorig jaar een gestolen auto -een VW Up- van Amsterdam naar Friesland gereden. Een dag later was hij betrokken bij de diefstal van ongeveer 900 liter bij een tankstation in Surhuisterveen.

De diefstal werd gepleegd met behulp van een tankpas, die was gestolen bij een transportbedrijf in Surhuisterveen. Een dag later probeerde de verdachte nog een keer diesel te stelen, ditmaal voor zichzelf, maar de pas was inmiddels geblokkeerd. De man zei dat hij indertijd in de tang zat van een paar Leeuwarders. 'Ik heb rare dingen voor die jongens gedaan, ik was doodsbenauwd voor ze', zei hij.

Hij zat zelf in de maag met een vriendin die zwaar aan de cocaïne was verslaafd. Inmiddels heeft hij afstand genomen van zijn verleden. Hij was best bereid om het transportbedrijf terug te betalen, maar hij zit in de schuldsanering. Hij wist wel een oplossing: zijn bestelauto werd in beslag genomen. Die wilde hij wel verkopen. Officier van justitie Iris Diever leek het verstandiger dat Justitie de auto verkoopt en de opbrengst aan de transportondernemer geeft.