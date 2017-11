Maart is deadline voor Lawei-onderzoek

Publicatie: wo 15 november 2017 11.58 uur

DRACHTEN - De onderzoekscommissie, die het proces rond de vernieuwbouw van schouwburg De Lawei in Drachten onder de loep neemt, hoopt eind maart de uitkomsten te presenteren. "Uitgangspunt is echter ook zorgvuldigheid, maar we gaan er vanuit dat de streefdatum van 21 maart 2018 haalbaar is."

Commissievoorzitter Sipke Hoekstra, die namens de raad het onderzoek leidt, stelt dat de deadline ook te maken heeft met de raadsverkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden. "Dat is één van de overwegingen om tot deze streefdatum te komen", antwoordde hij dinsdagavond tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst over de onderzoeksvraag. Samen met adviseur Ebe Docter is die opgesteld. Het onderzoek gaat zich richten op ‘welke functionele rollen en verantwoordelijkheden de verschillende partijen in de processen en procedures van de vernieuwbouw van De Lawei hadden moeten hebben om onvolkomenheden in het bouwproject en het bouwproduct te voorkomen’.

"We brengen de feiten in kaart over water er in het proces gebeurd is, welke afspraken zijn gemaakt en of die zijn nagekomen. Het bouwkundige aspect is in de Raad van Arbitrage aan de orde geweest. Dat werk gaan wij niet over doen, maar nemen we wel kennis van.", legt Hoekstra uit. Hij geeft wel aan dat er een aantal onzekerheden zijn. "We zijn afhankelijk van de medewerking van partijen. Het is daarom een risico dat het langer gaat duren om informatie op tafel te krijgen. Daar zit inderdaad een spanningsveld", gaf hij als antwoord op vragen van de politiek.

Voor het onderzoek wordt 125.000 euro uitgetrokken. "Wij gaan er van uit dat dit toereikend is. Als er minder nodig blijkt, zullen we het bedrag niet opsouperen." Over twee weken neemt de raad definitief het besluit over de onderzoeksvraag.