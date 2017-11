Onenigheid over ontwikkeling Noordzijde Dokkum

DOKKUM - Het project tot het creëren van een noordelijke entreelocatie voor de Regiostad Dokkum heeft geleid tot onenigheid tussen de gemeente Dongeradeel en Jumbo- supermarktondernemer Titus Vogt aan de rand van de stad. Bij de begroting van de gemeente Dongeradeel donderdagavond werd daarom ingestemd met een onafhankelijk onderzoek ter grootte van 100.000 euro om de impasse tussen de beide partijen te doorbreken.

De strijd tussen de partijen is begonnen na de aankondiging van de exploitant van de Jumbo, dat hij een vergunningaanvraag gaat doen voor het vergroten van zijn winkel. Door de uitbreiding van de supermarkt en de parkeeropgave aan elkaar te koppelen kan de ambitie, die voor de noordelijke stadsentree is vastgelegd in de binnenstadsvisie, worden gerealiseerd. De binnenstadsvisie bevat als kader voor deze locatie dat er een betere verbinding met de binnenstad moet worden gecreëerd, dat parkeergarage ‘’t Panwurk’ in een kwaliteitsslag voor de locatie moet worden betrokken, dat op de locatie een “wow-effect” moet worden gerealiseerd en dat moet worden verkend of een voetgangersbrug naar de binnenstad kan worden gerealiseerd. Omdat de mate waarin die potentie wordt benut gevolgen heeft voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen en de ambitie voor ruimtelijke kwaliteit, kan dat verschil van inzicht en inzet niet blijven bestaan zonder gevolgen voor het plan.

De partijen die eerder namens de Jumbo aan de gemeentelijke tafel zaten (exploitant, vastgoedeigenaar en ketenorganisatie) waren het niet eens met de stelling van de gemeente, dat de locatie een zwaar onderbenutte potentie heeft als poort naar de binnenstad en in de strijd om het overleven van Dokkum als regionale voorzieningenkern van grote betekenis is. Het verschil van inzicht heeft tot een impasse geleid die alleen kan worden doorbroken door te objectiveren met inzet van specifieke deskundigheid.