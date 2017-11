Auto in de sloot bij Boornbergum

Publicatie: zo 05 november 2017 20.50 uur

BOORNBERGUM - De brandweer van Drachten rukte zondagavond rond 20.25 uur uit naar een eenzijdig ongeval aan de Krite in Boornbergum. Een bestelauto was van de weg geraakt. Met behulp van de warmtebeeldcamera heeft de brandweer gezocht en er werden twee warme plekken aangetroffen in de auto.

Eén inzittende wist zelfstandig uit het voertuig te klimmen. Hij is door het ambulancepersoneel onderzocht. Er is vervolgens zo'n 45 minuten gezocht naar de mogelijke tweede persoon. Er werd niemand aangetroffen. De politie heeft de zoekactie gestaakt en het voertuig zal uit de sloot getrokken worden. De politie heeft een onderzoek ingesteld of er ook daadwerkelijk een tweede persoon in de auto zat en de plaats van het ongeval heeft verlaten.

In verband met de hulpverlening is de weg afgezet voor het doorgaande verkeer. Even voor 22.00 uur is de weg weer vrijgegeven. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld.

