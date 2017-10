Wederom Nijjiersrevu Kootstertille 2018

Publicatie: wo 25 oktober 2017 16.08 uur

KOOTSTERTILLE - Onder de titel 'Under de Tilster toer' zal in 2018 wederom een Nijjiersrevu georganiseerd worden. De teksten zijn deze keer van Pytsje Scherjon, Andries Hovinga, Geert Hager, Lys Visser en Douwe Wobbes. De regie is in handen Jan Smit, de muziek wordt gedaan door Lysbeth Riemersma en Amarins Kuipers verzorgt de choreografie.

De zes uitvoeringen worden gehouden op vrijdag 29 (première) en zaterdag 30 december en op 5, 6, 12 en 13 januari in it Tillehûs in Kootstertille. De voorverkoop is op donderdag 14 december van 19.00 tot 20.30 uur, ook yn it Tillehûs. Daarnaast kunnen kaarten online besteld worden.