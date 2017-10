Zwaargewonde bij ongeval in Kollumerpomp

Publicatie: ma 23 oktober 2017 16.14 uur

KOLLUMERPOMP - Op de Kwelderweg in Kollumerpomp is maandagmiddag één persoon ernstig gewond geraakt. Dit na een eenzijdig ongeval met een auto. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De brandweer van Kollum is ter plaatse gekomen om het slachtoffer uit het voertuig te bevrijden. Ook de traumahelikopter was ter plaatse om medische assistentie te verlenen.

In totaal zaten vijf personen in de auto. Vier hielden aan het ongeval geen lichamelijk letsel over, een daarvan is nog wel nagekeken door het ambulance personeel. De vijfde persoon, die ernstig gewond raakte, is met onbekende letsel meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS