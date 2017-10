Tilsters massaal tegen komst co-vergister

Publicatie: wo 11 oktober 2017 23.40 uur

KOOTSTERTILLE - Een groot aantal inwoners van Kootstertille is tegen de komst van een co-vergister naar het bedrijventerrein in het dorp. Dat werd woensdagavond duidelijk in Buitenpost. Tijdens een informatie-bijeenkomst op het gemeentehuis werden 1296 handtekeningen 'tegen de vergister' aangeboden aan de gemeenteraad van Achtkarspelen. Ook werd er bij de ingang van het gemeentehuis een protestactie gevoerd met Tilster getooid in witte pakken en gasmaskers.

Afvoerput van de gemeente

De inwoners zijn bang voor stankoverlast en daarnaast zijn er zorgen over de verkeersveiligheid. Meerdere inwoners van Kootstertille spraken in. Secretaris Vellema van SC kootstertille zit vooral in over de stank omdat de vergister naast de sportvelden komt te staan. "Als het niet te doen is dan zullen we de gemeente vragen om ons te laten verkassen naar de andere kant van het dorp." Voorzitter van dorpsbelang, mevrouw Visser zei: "It is moai wenjen op de Tille mar der komt te folle oer ús hinne. Wy binne it offoerputsje fan Achtkarspelen. Gjin eksperimenten ticht by it doarp!"

Terrein van vergister is nog in bezit van de gemeente

Aan het einde van de bijeenkomst ging de discussie vooral over de grond waar de vergister een plekje krijgt. De gemeente is namelijk nog eigenaar van de grond en heeft daarmee de sleutel in handen. Ondernemer Van der Hoop, die de vergister wil bouwen, heeft op dit moment een optie op de koop van de grond. Deze optie is al enkele keren verlengd en loopt op dit moment tot 20 oktober. De ondernemer kan gaan bouwen zodra de grond definitief gekocht is.

College van B&W heeft sleutel in handen

Ondernemer Van der Hoop heeft deze week bij de gemeente aangegeven om gebruik te maken van de optie. Het college van B&W zal daar dinsdag over vergaderen en mogelijk wordt dan een koopovereenkomst opgesteld. De raad staat daardoor mogelijk buitenspel omdat de eerstvolgende raadsvergadering pas op 19 oktober is. Mogelijk is de grond voor deze datum definitief verkocht.

College is voor, veel raadsleden faliekant tegen

Tijdens de bijeenkomst werd de indruk gewekt dat het college van B&W voornemens is om - conform de optie - de grond te verkopen. Er werden door de raadsleden talloze vragen over de koopoptie gesteld maar er werd niet gevraagd wat de boeteclausule is als de gemeente de grond niet verkoopt. Het bleef dus onduidelijk wat de kosten zijn als de koop niet doorgaat.

De provinciale vergunning en subsidie zijn verder rond waardoor de ondernemer - zodra de grond verkocht is - kan beginnen met de bouw van de co-vergister.

