Peugeot doorgereden na aanrijding op N31

Publicatie: do 19 oktober 2017 16.57 uur

OPEINDE - Op de N31 ter hoogte van Opeinde zijn donderdagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakte één auto de vangrail en kwam omgekeerd op de weg te staan. Het andere voertuig, een Peugeot, is doorgereden.

De Drachtster die achter het stuur van de blauwe Seat zat voegde in op de N31. Hierbij werd hij geraakt door een grijze Peugeot, vermoedelijk een 207. De politie is opzoek naar de bestuurder van deze auto en of getuigen van het ongeval. De Seat is door een berger afgesleept.