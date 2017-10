Dokkum bereid zich voor op Tulpenstad 2018

Publicatie: di 17 oktober 2017 08.38 uur

DOKKUM - Aanstaande zaterdag 21 oktober staat Stichting Dokkum Tulpenstad met een kraam in de binnenstad van Dokkum. Van 11 tot 4 uur worden bloembollen van o.a. verwilderingstulpjes, krokussen, narcissen en scilla’s verkocht ter behoeve van het bloemenspektakel dat in 2018 de stad te wachten staat. Geïnteresseerden kunnen daarnaast informatie krijgen over het project.

Mede in het kader van LF2018 is de stichting druk bezig om de bolwerken en de binnenstad in het voorjaar te voorzien van 2250 vierkante meter aan bloemenperken en 43 bloemschalen met een verscheidenheid aan bolbloemen. Binnen enkele weken wordt de eerste fase van het project van start te laten gaan en de eerste helft van de bloembollen in de perken te planten.

In tegenstelling tot voorgaande edities wordt gebruik gemaakt van meerjarige bolbloemen zodat in de binnenstad tot wel tien jaar een bloemenpracht opkomt met minimale bij-planting van nieuwe bollen. Daarnaast is gekozen voor een verscheidenheid in soorten bloembollen die er voor zorgen dat de bloeiperiode van februari tot halverwege mei bestrijkt en daarnaast goed zijn voor de biodiversiteit van de regio.