Woningen ontruimd na plofkraak in Haulerwijk

Publicatie: ma 16 oktober 2017 09.08 uur

HAULERWIJK - Een tiental woningen in Haulerwijk zijn zondagnacht ontruimd nadat er een plofkraak was gedaan in een geldautomaat aan de Oosterwoldseweg. Omdat er mogelijk nog explosieven aanwezig waren, zijn de bewoners uit voorzorg wakker gemaakt voor de ontruiming.

De plofkraak bij de Rabobank werd omstreeks 3.00 uur uitgevoerd maar is mislukt. Buurtbewoners hebben nog wel stemmen gehoord en zagen een donkere Audi snel wegrijden. De politie werd gealarmeerd en de Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse gekomen. Er hing nog een touwtje uit de automaat waardoor het duidelijk werd dat er nog iets in de geldautomaat zat. Met een robot is het explosief uit de geldautomaat zijn gehaald. Dit is naar een veilige plek buiten Haulerwijk gebracht om het tot ontploffing te laten brengen.

De twintig bewoners van de ontruimde huizen zijn tijdens de ontruiming opgevangen in woonzorgcentrum Sinnehiem. De omgeving werd rond 9.10 uur weer vrijgegeven en bewoners konden toen weer terugkeren naar hun huis.

