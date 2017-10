Vierde inbraak bij telecomwinkel Dokkum

Publicatie: wo 11 oktober 2017 10.08 uur

DOKKUM - In Dokkum is opnieuw ingebroken in een zaak waar telefoons worden verkocht. Aan de Hogedijken in Dokkum werd bij Herstel Friesland ingebroken in de nacht van dinsdag op woensdag. Het is de vierde inbraak in een telefoonwinkel in korte tijd. De dieven kwamen binnen door een stapel pallets op te stapelen en een raam kapot te slaan.

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen die tussen 24.00 en 1.00 uur verdachte personen of voertuigen rond het industrieterrein Hogedijken hebben gezien.

Bij Welcom bij Zwaagstra werd eerder ook ingebroken en werd het nodige buitgemaakt. Volgens de eigenaar ging het om een goed voorbereide inbraak, die in 5 minuten werd voltooid. M&S Telecom 4U, een telefoonzaak aan de Aalsumerpoort in Dokkum werd voor de tweede keer de dupe van een inbraak. Ook die inbraak vond 's nachts plaats.