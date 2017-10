Meisje belt 112 na nep overval-melding van vriend

Publicatie: di 10 oktober 2017 12.30 uur

JUBBEGA - Een achttienjarige man uit de gemeente Heerenveen is maandagavond door de politie aangehouden nadat hij melding had gedaan van een nep overval in een winkel in Jubbega. De jongen had een nepbericht gestuurd over de overval naar zijn vriendin. Het meisje belde daarop gelijk 112.

Na de melding werden meerdere politieagenten naar de winkel gestuurd. Na onderzoek bleek er niets aan de hand te zijn en kon de jongeman worden aangehouden. Hij werd meegenomen naar het politiebureau en werd ingesloten. De politie onderzoekt waarom de man een valse melding deed.