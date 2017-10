Friese meiden op Boerinnenkalender van 2018

Publicatie: di 03 oktober 2017 10.17 uur

BEETSTERZWAAG - Op de Boerinnenkalender van 2018 staan drie Friese boerinnen: Margriet van Dijk uit Beetsterzwaag, Irene Spoelstra uit Siegerswoude en Janika Bax uit Sint-Nicolaasga. In totaal hadden 241 boerendochters zich gemeld voor de kalender. Van hen zijn vijftien daadwerkelijk gefotografeerd.

De kalender is in het leven geroepen om positieve ontwikkelingen in de agrarische sector onder de aandacht te brengen.