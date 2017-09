Ureterper gooit schuifdeur politiebureau kapot

Publicatie: do 28 september 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - In een paar maanden tijd gebeurde er deze zomer heel wat met een 41-jarige Ureterper. De man kwam binnen een paar weken verschillende keren met de politie in aanraking voor diefstal, bedreiging en vernieling. Donderdag moest hij voor de rechter verschijnen. Op 19 juni had hij, samen met een vriend, van het erf van een woning in De Veenhoop een boot met trailer gestolen. De Ureterper beweerde dat hij dacht dat de vriend de boot had gekocht.

Omdat de diefstal midden in de nacht plaatsvond, geloofde de rechter daar niets van. Eind juli maakte de Ureterper zich schuldig aan vernieling van een schuifdeur. De politie hoefde niet al teveel moeite te doen om de man op te sporen: hij had een steen door een deur van het politiebureau in Drachten gemikt. Hij had geprobeerd om via de intercom contact te krijgen, maar de deur ging niet open.

Een paar dagen later had hij zijn broer de stuipen op het lijf gejaagd. Hij had een conflict met zijn broer, het ging om een scooter. Op 1 augustus ging hij naar er naar toe om verhaal te halen, gewapend met een moker. Toen er niet werd opengedaan, sloeg hij met de moker de voordeur kapot. De broer ontsnapte via het balkon van de flatwoning, in zijn onderbroek. Het was een nogal heftige manier om bij een woning naar binnen te komen, constateerde de rechter.

'Ik heb eerst fatsoenlijk aangebeld', reageerde de Ureterper. 'Dit moet een vervelende en beangstigende situatie zijn geweest', merkte de rechter op. Diezelfde dag had hij zijn broer via Whatsapp met de dood bedreigd. De verdachte zei dat het achteraf allemaal niet zo had gemoeten. De zaak was met de familie uitgepraat, zei de broer op de zitting. Hij had geprobeerd de aangifte tegen zijn broer in te trekken, maar dat was niet gelukt.

De Ureterper kreeg een werkstraf van 80 uur, plus 60 uur voorwaardelijk. De rechter hield er rekening mee dat de man bezig is zijn leven op orde te krijgen. Na een verbroken relatie was het bergafwaarts met hem gegaan. Hij had geen werk en bleef met grote schulden zitten. Momenteel wordt door verschillende instanties aan die problemen gewerkt. 'U bent nu in wat rustiger vaarwater, u bent nu goed op weg', constateerde De Wit.