Route Sinterklaasintocht Dokkum bekend

Publicatie: di 26 september 2017 19.20 uur

DOKKUM - Op zaterdag 18 november staat Dokkum in de schijnwerpers! Op deze dag vindt in de historische stad de landelijke intocht van Sinterklaas plaats. Naar verwachting zullen hier ongeveer 25.000 bezoekers genieten van een mooi welkomstfeest.

De route

Sinterklaas komt rond 12.00 uur ’s middags aan in Dokkum. De stoomboot vaart uit de richting van Leeuwarden de stad binnen. De Sint gaat rond 12.30 uur aan wal bij De Dijk in het centrum. Langs de gehele route is er van alles te beleven. Rond 13.00 uur komt de Sint met zijn pieten aan bij het podium op de Markt. Na het vertrek van de Sint omstreeks 13.15 uur gaan de festiviteiten nog even door.

Voorbereidingen

De landelijke intocht van Sinterklaas is de grootste live-productie van de Nederlandse televisie. Vorig jaar werd de landelijke intocht bekeken door 2 miljoen tv-kijkers. Een evenement van deze omvang, waarbij er veel mensen met kinderen op de been zijn, wordt zorgvuldig voorbereid. Momenteel worden de maatregelen in kaart gebracht die genomen worden voor een mooi en veilig feest.

Op de hoogte blijven

Samen met inwoners en ondernemers wordt er enthousiast gewerkt aan een feestelijk dagprogramma. Medio oktober gaat de website www.sintdokkum.nl live, waar ook praktische informatie te vinden is.