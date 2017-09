Telefoonzaak in Dokkum opnieuw dupe van inbraak

Publicatie: di 26 september 2017 18.03 uur

DOKKUM - M&S Telecom 4U, een telefoonzaak aan de Aalsumerpoort in Dokkum, is maandagnacht opnieuw dupe geworden van een inbraak. In augustus 2016 werd het bedrijf ook al gedupeerd na een inbraak.

Dinsdagochtend rond 2.30 uur was het deze keer raak. M&S Telecom was net verhuisd na een naastgelegen pand. De dader(s) heeft/hebben met een baksteen het raam ingegooid, waarna opnieuw een vitrine vol met telefoons werd leeggeroofd. Over de schadepost is verder nog niks bekend. Heeft u iets gezien, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.