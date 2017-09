Drugshandel aan de Zwemmer in Drachten gestopt

Publicatie: di 26 september 2017 09.25 uur

DRACHTEN - De politie heeft afgelopen weekeinde een einde gemaakt aan de drugshandel vanuit een woning aan de Zwemmer in Drachten. Er waren meerdere overlastmeldingen en tips binnengekomen bij de politie en uit onderzoek werd duidelijk dat er bij deze woning veel aanloop was van mensen die bij de politie bekend staan als drugsgebruikers. De bezoekers vertrokken na enkele ogenblikken weer bij de woning.

Vrijdag werd een actie gestart bij de woning. Dit resulteerde in 5 aanhoudingen. Dit betroffen personen die de woning op de Zwemmer hadden bezocht. Ze waren allen in het bezit van harddrugs (cocaïne/heroïne). Zij mochten na verhoor het politiebureau weer verlaten. De 37-jarige bewoner van het huis is zaterdag rond 9.30 uur aangehouden ter zake handel in harddrugs. Hij is ingesloten voor verhoor en onderzoek. In zijn woning troffen agenten meerdere indicatoren aan die wijzen op drugshandel. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.